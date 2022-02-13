Путин и Байден больше часа обсуждали Украину: что известно об этих переговорах

Более часа продлился очередной разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телефону. Как сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, беседа носила сбалансированный и деловой характер, но состоялась на фоне беспрецедентной, "достигшей своего апогея истерии" Штатов по поводу гипотетического вторжения Москвы. Раскрывая детали переговоров, Ушаков отметил, что американцы, с одной стороны, искусственно нагнетают ситуацию и называют "даты", с другой — вместе с союзниками "накачивают военные мускулы Украины".

"Разговор прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину... Создаются предпосылки для, возможно, провокационных действий украинских вооружённых сил", — добавил Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что Кремль не исключает на этом фоне провокационных действий украинских вооружённых сил под громкий аккомпанемент утверждений о российском вторжении. Ушаков также отметил, что американский президент в разговоре с российским лидером упомянул возможность введения новых санкций против РФ, однако акцента на этом сделано не было. Путин же, в свою очередь, напомнил собеседнику об истории развития отношений между Москвой, Вашингтоном и НАТО.

"Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками. А, например, в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены и альянс приблизился к границам России", — добавил Ушаков.

По его словам, российский лидер также отметил, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность и безопасность во всём мире. При этом Путин указал на то, что западные страны не стараются добиться от Украины выполнения Минских соглашений. Одновременно вокруг передвижения российских войск по своей же территории не первый месяц создаётся напряжённость, нагнетается ситуация, особенно в последние дни и часы, доходя до настоящего абсурда. Зачем это делать — непонятно, добавил он. Москва призывает делать всё возможное, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", заключил Ушаков.

В Белом доме же сообщили, что Байден заявил Путину о готовности Вашингтона как к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, так и к другим сценариям развития событий в ситуации с якобы наращиванием РФ сил на границе с Украиной. Согласно заявлению, разговор двух лидеров был профессиональным и содержательным. Лидеры условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.