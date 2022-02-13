"Хуже танков и автоматов": Премьер Украины предостерёг граждан от паники, "уничтожающей государства"
Денис Шмыгаль отметил, что на дворе не 2014, а 2022 год, и заверил, что усилилась не только украинская армия, но и в целом позиции государства "на международной арене".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото на обложке © Facebook / Денис Шмыгаль
Панические настроения лучше всего способствуют уничтожению государства, поэтому необходимо от них воздержаться, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил в своём видеообращении к украинцам, что "гибридная война" против страны якобы ведётся уже восемь лет, но сейчас армия и экономика подготовлены к возможной эскалации гораздо лучше, чем в 2014 году.
"Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги. Это всё элементы гибридной войны. И самый страшный из них — дезинформация с нагнетанием паники. Мы живём в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", — сказал Шмыгаль.
Времена, когда армия Украины была слаба, уже прошли, уверяет премьер, напоминая, что на дворе не 2014, а 2022 год, и это значит, что усилилась не только армия, но и в целом позиции государства "на международной арене". Он считает, что Украина уверенно чувствует себя и в экономической сфере.
"Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует. Давайте не создавать их сами", — призвал Шмыгаль украинский народ.
Как сообщал Лайф, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать". Тем временем 12 февраля на Украину перестали впускать граждан России. А МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0