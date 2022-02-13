"Хуже танков и автоматов": Премьер Украины предостерёг граждан от паники, "уничтожающей государства"

Панические настроения лучше всего способствуют уничтожению государства, поэтому необходимо от них воздержаться, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил в своём видеообращении к украинцам, что "гибридная война" против страны якобы ведётся уже восемь лет, но сейчас армия и экономика подготовлены к возможной эскалации гораздо лучше, чем в 2014 году.

"Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги. Это всё элементы гибридной войны. И самый страшный из них — дезинформация с нагнетанием паники. Мы живём в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", — сказал Шмыгаль.

Времена, когда армия Украины была слаба, уже прошли, уверяет премьер, напоминая, что на дворе не 2014, а 2022 год, и это значит, что усилилась не только армия, но и в целом позиции государства "на международной арене". Он считает, что Украина уверенно чувствует себя и в экономической сфере.

"Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует. Давайте не создавать их сами", — призвал Шмыгаль украинский народ.