Ландыши за 10 тысяч рублей: Флорист Сафронова рассказала о ценах на цветы в День влюблённых

Небольшой букет ландышей в День всех влюблённых обойдётся примерно в 10 тысяч рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

В беседе с Ura.ru он отметила, что в целом ассортимент в этот день будет широким, можно будет найти и хризантемы, и розы, и другие цветы.

"Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей. Розы высотой 40–50 см, наши или кенийские, можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70–80 см — средний ценник от 150 до 500 рублей", — рассказала Валентина Сафронова.

Флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский считает, что розы на 14 Февраля уже потеряли свою актуальность. По его мнению, лучше будет выбрать тюльпаны, нарциссы, анемоны. Специалист считает, что цветы перед праздником подорожают сильнее, чем в прошлом году.

"Обычно цифра составляет около 10–15%. В этом году, думаю, перевалит за 20%. Рост цен связан пандемией, часть производителей закрылась, часть уменьшила объём своей работы, плюс в Европе в этом году дорогие энергоносители, а теплицы много потребляют", — заключил флорист.