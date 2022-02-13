Иммунолог Ярцева дала совет, когда и как проводить самотестирование на ковид

Чтобы не стать бессимптомным носителем "омикрона", представляющим угрозу заражения для остальных, можно проводить тесты на CoViD-19 самостоятельно, считает иммунолог Ирина Ярцева. При любом недомогании, особенно в преддверии поездок, необходимо срочно обеспечить себя экспресс-тестами, уверенна врач.

"За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться. Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг", — сказала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Чтобы самостоятельное тестирование на CoViD-19 не потеряло смысл, надо проводить его правильно, советует Ярцева. К примеру, в виду того, что процедура эта не из приятных, многие, жалея себя недостаточно глубоко вводят в нос палочку для взятия мазка. В таком случае материал может быть неинформативным, предупреждает специалист. Если человек возьмёт мазок недостаточно глубоко, где концентрация вируса может быть небольшой, тест его не покажет, объяснила врач.