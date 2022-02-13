Украина отправит на Евровидение певицу Alina Pash, внесённую в базу "Миротворца"
На конкурсе в Италии она выступит с песней "Тени забытых предков" — споёт её на украинском и английском языках. Эту новость в стране положительно оценили не все.
Певица Alina Pash. Фото © Instagram / alinapash
Рэп-исполнительница Alina Pash победила в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося в субботу.
Певица получила наивысшие баллы среди членов жюри и второе место по результатам зрительского голосования, а по сумме баллов ей досталось первое место. В Италии она исполнит песню "Тени забытых предков" на двух языках: украинском и английском.
При этом некоторые поклонники конкурса оказались не в восторге от этой новости. Перед отбором они устроили акцию протеста. Поводом для этого послужило признание певицы в том, что в 2015 году побывала в Москве и в Крыму. В 2019 году исполнительница даже была за это включена в базу "Миротворца". Несколько десятков человек пришли к месту проведения отбора и скандировали: "Позор".
Лайф напоминает, в 2021 году итальянская группа Maneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, в результате эта страна получила право на проведение Евровидения в 2022 году. Претендентами на организацию конкурса были 11 городов, в числе которых Милан, Болонья, Римини и Пезаро, но был выбран Турин.
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