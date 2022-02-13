Захарова: Запад не нуждается в реальном поводе для антироссийских санкций
Российский дипломат подчеркнула, что и ранее ограничения вводились, несмотря на то что многие обвинения в адрес РФ не находили подтверждения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото на обложке © Facebook / МИД РФ
Западные страны не нуждаются в реальных поводах для введения антироссийских санкций, достаточно "информационно-политического прикрытия", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вывод очевиден: для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим — угрозу санкций", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Как отметила Захарова, Россия уже десять лет живёт "в фазе активных санкций, а до этого были санкции, косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов". Российский дипломат подчеркнула, что Запад вводил ограничения и рестрикции, несмотря на то что многие обвинения в адрес РФ не были подтверждены.
"Все предлоги — как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершённые Россией преступления. Ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены", — заявила Захарова.
Как сообщал Лайф, ранее Захарова заявляла, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
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