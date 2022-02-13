Захарова: Запад не нуждается в реальном поводе для антироссийских санкций

Западные страны не нуждаются в реальных поводах для введения антироссийских санкций, достаточно "информационно-политического прикрытия", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вывод очевиден: для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим — угрозу санкций", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Как отметила Захарова, Россия уже десять лет живёт "в фазе активных санкций, а до этого были санкции, косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов". Российский дипломат подчеркнула, что Запад вводил ограничения и рестрикции, несмотря на то что многие обвинения в адрес РФ не были подтверждены.

"Все предлоги — как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершённые Россией преступления. Ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены", — заявила Захарова.