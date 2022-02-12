Кулеба назвал "мощной бомбой" подготовленные Западом антироссийские санкции
По его словам, при этом некоторые страны Европейского союза не готовы уступать собственным интересам в связи с потенциальным отключением РФ от системы SWIFT.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Дмитрий Кулеба
Пакет подготовленных Евросоюзом санкций остаётся "мощной бомбой" для российской экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В то же время, по его словам, некоторые страны Евросоюза выступают против отключения России от системы SWIFT.
"SWIFT сейчас действительно не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском союзе, когда некоторые страны, скажем так, не были готовы уступать своим интересам в связи с потенциальным отключением от SWIFT", — заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Украинский министр уверен, что если бы вопрос о SWIFT включили в санкционный пакет, то тогда бы он стал "атомной бомбой", но даже сейчас оказывается серьёзное влияние на российскую экономику.
Ранее Лайф уже рассказывал, что, по данным Reuters, США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT. Тогда также отмечалось, что причиной подобного отказа стали серьёзные возражения со стороны европейских стран, которые посчитали, что это сильно ударит по ним.
Напомним, что администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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