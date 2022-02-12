Кулеба назвал "мощной бомбой" подготовленные Западом антироссийские санкции

Пакет подготовленных Евросоюзом санкций остаётся "мощной бомбой" для российской экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В то же время, по его словам, некоторые страны Евросоюза выступают против отключения России от системы SWIFT.

"SWIFT сейчас действительно не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском союзе, когда некоторые страны, скажем так, не были готовы уступать своим интересам в связи с потенциальным отключением от SWIFT", — заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Украинский министр уверен, что если бы вопрос о SWIFT включили в санкционный пакет, то тогда бы он стал "атомной бомбой", но даже сейчас оказывается серьёзное влияние на российскую экономику.