В Сочи жильцов многоэтажки эвакуируют из-за риска обрушения
По словам жителей, в доме появились трещины на стёклах. Он 1973 года постройки. Два подъезда в нём на ленточном фундаменте, с ними и возникла проблема.
Эвакуация жильцов дома в Сочи © Пресс-служба Администрации города Сочи
В Сочи жильцов многоэтажки эвакуируют из-за риска обрушения. © Мэрия Сочи
В Сочи часть жильцов многоэтажного дома эвакуируют из-за риска обрушения — в связи с просадкой грунта на здании обнаружены трещины. Об этом сообщили в администрации города.
"На месте развёрнут межведомственный оперативный штаб, которым руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов — первого и второго — в связи с их просадкой. Жильцов остальных подъездов не эвакуируют", — говорится в сообщении мэрии.
Пока эвакуации подвергнуты 60 человек. Этот дом по адресу улица Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в нём на ленточном фундаменте, остальные — на сваях.
"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", — сказал глава Сочи, оперативно прибывший на место ЧС", — отметил мэр.
Отмечается, что полиция обеспечит безопасность эвакуированных и их личного имущества. А коммунальные организации будут готовы отключить дом от сетей в случае необходимости.
Ранее Лайф сообщал, что в Чите начали переселять жителей "пизанского" дома. Отмечалось, что проблемное здание разрушат только после его перехода в собственность города, а на это надо 260 миллионов рублей.
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