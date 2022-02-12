В Сочи жильцов многоэтажки эвакуируют из-за риска обрушения. © Мэрия Сочи

В Сочи часть жильцов многоэтажного дома эвакуируют из-за риска обрушения — в связи с просадкой грунта на здании обнаружены трещины. Об этом сообщили в администрации города.

"На месте развёрнут межведомственный оперативный штаб, которым руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов — первого и второго — в связи с их просадкой. Жильцов остальных подъездов не эвакуируют", — говорится в сообщении мэрии.

Пока эвакуации подвергнуты 60 человек. Этот дом по адресу улица Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в нём на ленточном фундаменте, остальные — на сваях.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", — сказал глава Сочи, оперативно прибывший на место ЧС", — отметил мэр.

Отмечается, что полиция обеспечит безопасность эвакуированных и их личного имущества. А коммунальные организации будут готовы отключить дом от сетей в случае необходимости.