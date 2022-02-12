На вечеринке у Бибера завязалась перестрелка

Shooting at Justin Bieber After-Party, 4 People Hit https://t.co/58fFcW9Nza — TMZ (@TMZ) February 12, 2022

После концерта канадского певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе на окраине Беверли-Гроув завязалась перестрелка. По меньшей мере четверо человек пострадали.

"Свидетели слышали драку снаружи, когда прозвучало несколько выстрелов", — цитирует CBS LA офицера Дрейка Мэдисона из отдела по связям со СМИ Департамента полиции Лос-Анджелеса.

По словам полицейского, ранения получили мужчины в возрасте 19, 20, 60 и 22 лет. Последний, скорее всего, и позвонил, чтобы сообщить об инциденте, но само место происшествия покинул. В больницу были доставлены трое. Сообщается, что один человек, который, как полагают, является другом рэперов, был ранен в ягодицы, ещё один, мужчина – коллекционер автографов, получил ранение в ногу, а третий — в плечо.

Бибер выступал в WeHo в Pacific Design Center и устраивал афтепати неподалёку в роскошном клубе The Nice Guy. В списке гостей были Дрейк, Лео Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Рэперы Kodak Black, Lil Baby и Gunna покидали вечеринку и уже стояли на улице рядом со знакомыми на красном спортивном Ferrari. Как пишет TMZ, в этот момент и завязалась ссора, Kodak Black замахнулся на кого-то, после чего прозвучали выстрелы. Сообщений о задержании подозреваемых нет. Сообщается, что самого Джастина и супругу Хейли из здания вывела охрана. Канадский исполнитель выглядел угрюмо, модель шла с опущенной головой и прикрывала лицо рукой.