На вечеринке у Бибера завязалась перестрелка
В списке гостей были Дрейк, Лео Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Конфликт завязался на улице после афтепати. СМИ пишут, что он связан с рэпером Kodak Black.
Джастина и супругу Хейли из-за перестрелки из здания выводит охрана. Фото на обложке © Twitter / Hailey Bieber Outfits
Shooting at Justin Bieber After-Party, 4 People Hit https://t.co/58fFcW9Nza— TMZ (@TMZ) February 12, 2022
После концерта канадского певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе на окраине Беверли-Гроув завязалась перестрелка. По меньшей мере четверо человек пострадали.
"Свидетели слышали драку снаружи, когда прозвучало несколько выстрелов", — цитирует CBS LA офицера Дрейка Мэдисона из отдела по связям со СМИ Департамента полиции Лос-Анджелеса.
По словам полицейского, ранения получили мужчины в возрасте 19, 20, 60 и 22 лет. Последний, скорее всего, и позвонил, чтобы сообщить об инциденте, но само место происшествия покинул. В больницу были доставлены трое. Сообщается, что один человек, который, как полагают, является другом рэперов, был ранен в ягодицы, ещё один, мужчина – коллекционер автографов, получил ранение в ногу, а третий — в плечо.
Бибер выступал в WeHo в Pacific Design Center и устраивал афтепати неподалёку в роскошном клубе The Nice Guy. В списке гостей были Дрейк, Лео Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Рэперы Kodak Black, Lil Baby и Gunna покидали вечеринку и уже стояли на улице рядом со знакомыми на красном спортивном Ferrari. Как пишет TMZ, в этот момент и завязалась ссора, Kodak Black замахнулся на кого-то, после чего прозвучали выстрелы. Сообщений о задержании подозреваемых нет. Сообщается, что самого Джастина и супругу Хейли из здания вывела охрана. Канадский исполнитель выглядел угрюмо, модель шла с опущенной головой и прикрывала лицо рукой.
Ранее Лайф писал, что при стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек. Ещё один пострадал, врачи оценивают его состояние как критическое. По предварительным данным, было несколько стрелков.
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