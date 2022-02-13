Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь

Россия заинтересована в том, чтобы развивать сотрудничество со всеми государствами, включая Соединённые Штаты. Однако насильно мил не будешь, поэтому Москва ищет возможности там, где есть взаимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединёнными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности", — сказал Песков в интервью РИА "Новости".

Вместе с тем он подчеркнул, что "насильно мил не будешь" и что Россия будет искать для себя возможности расширения сотрудничества там, где встречает взаимность.

Представитель Кремля отметил, что это нормально, "когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге".