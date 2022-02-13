Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь
Представитель Кремля отметил, что это нормально, когда дефицит общения на одном направлении компенсируется общением на другом.
Дмитрий Песков © Пресс-служба президента РФ
Россия заинтересована в том, чтобы развивать сотрудничество со всеми государствами, включая Соединённые Штаты. Однако насильно мил не будешь, поэтому Москва ищет возможности там, где есть взаимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединёнными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности", — сказал Песков в интервью РИА "Новости".
Вместе с тем он подчеркнул, что "насильно мил не будешь" и что Россия будет искать для себя возможности расширения сотрудничества там, где встречает взаимность.
Представитель Кремля отметил, что это нормально, "когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге".
Как сообщал Лайф, ранее издание The Hill писало, что президент РФ Владимир Путин заручился поддержкой в Китае, чтобы нанести двойной удар по позициям США. Согласно этой версии, новые договорённости между Пекином и Москвой являются посланием западным государствам об объединении этих стран на внешнеполитической арене.
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