Россиянин ограбил автомат с игрушками, чтобы отнести их своим пятерым детям

Отец пятерых детей в городе Зеленогорске под Красноярском ограбил автомат с игрушками. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения. Дома у него обнаружили 27 мягких зверушек для малышей.

"Мужчина рассказал, что после совершённых в магазине покупок он решил сыграть, однако, вложив 450 рублей в автомат и выиграв всего одну игрушку, он разозлился и решил пойти на преступление. Задержанный признался, что игрушки хотел выиграть для своих пятерых детей", — сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Оператор компании, обслуживающей игровые автоматы, обнаружила отсутствие игрушек, когда приехала в магазин для инкассации. Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждение замка и корпуса. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража", злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Ущерб от похищенного составил пять тысяч рублей.