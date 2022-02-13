В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме

В Якутии в селе Сунтар шесть человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту пожара в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в с. Сунтар, в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прокуратура даст оценку причинам и условиям, которые привели к гибели людей, в том числе малолетних детей.

Как пишет портал "Новости Якутии" со ссылкой на местные экстренные службы, погибла вся семья: 46-летний глава семейства Анатолий, его 45-летняя жена Матрёна, их дети в возрасте 12, 10, двух лет и одного года.