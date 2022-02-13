В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме
По данным экстренных служб, это 46-летний глава семейства, его 45-летняя жена, их дети в возрасте 12, 10, двух лет и одного года. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.
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В Якутии в селе Сунтар шесть человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту пожара в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в с. Сунтар, в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прокуратура даст оценку причинам и условиям, которые привели к гибели людей, в том числе малолетних детей.
Как пишет портал "Новости Якутии" со ссылкой на местные экстренные службы, погибла вся семья: 46-летний глава семейства Анатолий, его 45-летняя жена Матрёна, их дети в возрасте 12, 10, двух лет и одного года.
Лайф сообщал, что днём ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве. Это случилось в посёлке ДСК "Мичуринец" Внуковского поселения.
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