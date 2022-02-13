NI: США раздули ситуацию вокруг Украины для остановки "Северного потока – 2"
Издание предполагает, что американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта. Они всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией.
Фото на обложке © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
США "сошли с ума" в ситуации вокруг гипотетической войны России с Украиной для предотвращения запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом написал в своей статье профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.
В материале под названием "Почему Вашингтон сошёл с ума из-за Украины" в The National Interest он предполагает, что американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта, а всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией в своих корыстных целях.
"Заинтересованные в продаже сжиженного природного газа добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению запуска газопровода "Северный поток – 2", — считает Хендриксон.
Он добавляет, что передача вооружения Украине сыграла на руку военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов. А антироссийская коалиция получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой.
"Война, которую придумала американская разведка, — это вздор", — заключил профессор.
Как сообщал Лайф, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву данные о якобы планируемом "вторжении" РФ на Украину.
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