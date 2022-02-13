NI: США раздули ситуацию вокруг Украины для остановки "Северного потока – 2"

США "сошли с ума" в ситуации вокруг гипотетической войны России с Украиной для предотвращения запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом написал в своей статье профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.

В материале под названием "Почему Вашингтон сошёл с ума из-за Украины" в The National Interest он предполагает, что американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта, а всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией в своих корыстных целях.

"Заинтересованные в продаже сжиженного природного газа добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению запуска газопровода "Северный поток – 2", — считает Хендриксон.

Он добавляет, что передача вооружения Украине сыграла на руку военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов. А антироссийская коалиция получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой.