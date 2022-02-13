В МВД рассказали, на каком этапе вопрос о базе цифровых профилей мигрантов

Создание единой информационной платформы с данными цифровых профилей иностранных граждан в России проходит согласование на межведомственном уровне. Предполагается, что в виртуальную учётную запись будут включены биометрические данные, сведения о правовом статусе приехавшего гражданина, а также о его месте жительства и работе.

"В настоящее время по законопроекту проводятся согласительные процедуры межведомственного уровня", — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Законопроект предусматривает создание базы данных госсистемы миграционного и регистрационного учёта, а также изготовление, оформление и контроль документов, удостоверяющих личность мигранта.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее подчеркнул, что работа над проектом идёт медленно, с нарушением сроков, с опозданием почти на год. Тем временем, по его словам, актуальность создания такой базы особо возрастает с учётом того, что приток мигрантов в страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, всё равно будет расти.