Тушили два часа: Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья









В распоряжении Лайфа оказались кадры из Якутии — с места пожара в двухэтажном частном доме в селе Сунтар, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей.

Сообщение о пожаре по адресу улица Партизанская, 69 поступило около 4:00 утра по местному времени (22:00 мск 12 февраля). Горел частный двухэтажный дом постройки 2020 года. К приезду пожарных всё строение площадью 75 кв. м было в огне, пламя уже вырывалось из оконных проёмов. Пожарным при -35 0С потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

На месте ЧП обнаружены тела шести погибших: Анатолий Г., 1976 г.р.; Матрёна Г., 1977 г.р.; Сардана Г., 2013 г.р.; Кэрэчээнэ Г., 2011 г.р.; Алгыс Г., 2015 г.р.; Сайнара Г., 2019 г.р.

В местных экстренных службах Лайфу рассказали, что глава семейства работал завхозом в местной школе, а его супруга — учительницей химии. На месте дознаватели выявили предполагаемую причину пожара — короткое замыкание электропроводки на первом этаже, в двух метрах от входа.