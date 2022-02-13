НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Тушили два часа: Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья

Как предполагают дознаватели, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. К приезду пожарных весь дом был охвачен пламенем, спасти кого-то шансов не было.

13 февраля, 02:04

Фото на обложке © LIFE

  • Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
    Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
  • Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
    Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
  • Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
    Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
  • Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE
    Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE

Сгоревший дом в Якутии, где погибла семья с четырьмя детьми. Фото © LIFE

1 / 4

В распоряжении Лайфа оказались кадры из Якутии — с места пожара в двухэтажном частном доме в селе Сунтар, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей.

Сообщение о пожаре по адресу улица Партизанская, 69 поступило около 4:00 утра по местному времени (22:00 мск 12 февраля). Горел частный двухэтажный дом постройки 2020 года. К приезду пожарных всё строение площадью 75 кв. м было в огне, пламя уже вырывалось из оконных проёмов. Пожарным при -35 0С потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

На месте ЧП обнаружены тела шести погибших:

  1. Анатолий Г., 1976 г.р.;
  2. Матрёна Г., 1977 г.р.;
  3. Сардана Г., 2013 г.р.;
  4. Кэрэчээнэ Г., 2011 г.р.;
  5. Алгыс Г., 2015 г.р.;
  6. Сайнара Г., 2019 г.р.

В местных экстренных службах Лайфу рассказали, что глава семейства работал завхозом в местной школе, а его супруга — учительницей химии. На месте дознаватели выявили предполагаемую причину пожара — короткое замыкание электропроводки на первом этаже, в двух метрах от входа.

В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме

В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме

Лайф сообщал, что днём ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве. Это случилось в посёлке ДСК "Мичуринец" Внуковского поселения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1