Тушили два часа: Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья
Как предполагают дознаватели, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. К приезду пожарных весь дом был охвачен пламенем, спасти кого-то шансов не было.
Фото на обложке © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры из Якутии — с места пожара в двухэтажном частном доме в селе Сунтар, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей.
Сообщение о пожаре по адресу улица Партизанская, 69 поступило около 4:00 утра по местному времени (22:00 мск 12 февраля). Горел частный двухэтажный дом постройки 2020 года. К приезду пожарных всё строение площадью 75 кв. м было в огне, пламя уже вырывалось из оконных проёмов. Пожарным при -35 0С потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
На месте ЧП обнаружены тела шести погибших:
- Анатолий Г., 1976 г.р.;
- Матрёна Г., 1977 г.р.;
- Сардана Г., 2013 г.р.;
- Кэрэчээнэ Г., 2011 г.р.;
- Алгыс Г., 2015 г.р.;
- Сайнара Г., 2019 г.р.
В местных экстренных службах Лайфу рассказали, что глава семейства работал завхозом в местной школе, а его супруга — учительницей химии. На месте дознаватели выявили предполагаемую причину пожара — короткое замыкание электропроводки на первом этаже, в двух метрах от входа.
Лайф сообщал, что днём ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве. Это случилось в посёлке ДСК "Мичуринец" Внуковского поселения.
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