Камила Валиева получила стартовый номер на короткую программу

Российская фигуристка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер для участия в короткой программе личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, она поборется за награды в индивидуальных соревнованиях, несмотря на скорое рассмотрение вопроса о её допуске к выступлениям на ОИ.