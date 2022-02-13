Камила Валиева получила стартовый номер на короткую программу
Ранее на тренировке фигуристка уверенно выполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.
Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер для участия в короткой программе личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, она поборется за награды в индивидуальных соревнованиях, несмотря на скорое рассмотрение вопроса о её допуске к выступлениям на ОИ.
Как сообщает ТАСС, жеребьёвка стартовала в 10:30 по пекинскому времени (05:30 мск). В списке значится 30 фигуристок. От России помимо Валиевой заявлены Анна Щербакова и Александра Трусова. Ранее все они появились на тренировке. Валиева уверенно выполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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