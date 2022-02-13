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Доктор Комаровский назвал ошибкой приём таблеток при сильной головной боли

Врач рассказал об особенностях мигрени. Её болевые атаки могут длиться от четырёх часов до трёх суток и сопровождаться повышенной чувствительностью и тошнотой.

13 февраля, 02:21

Фото на обложке © Pexels

По словам известного врача и телеведущего Евгения Комаровского, приём лекарств в твёрдом виде при сильной головной боли — самая распространённая ошибка. Медик объяснил, что пить нестероидные противовоспалительные средства в таблетках при интенсивных симптомах бесполезно. Может возникнуть спазм сосудов, и препарат будет "лежать в желудке и не всасываться", лучше его заменить.

"Например, не таблетку, а сироп", — рекомендовал Комаровский в эфире телеканала "Украина".

Комаровский также уточнил разницу между головной болью и мигренью. По словам врача, последняя имеет постоянно повторяющийся, приступообразный характер. Продолжительность болевых атак может длиться от четырёх часов до трёх суток. Они также могут сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и тошнотой.

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Ранее Лайф сообщал, что доктор Комаровский предупредил о страшной болезни, которая грозит параличом и смертью. Чаще всего вирус поражает детей, поэтому врач призвал серьёзно отнестись к заболеванию и вакцинировать своё чадо, иначе эта ошибка может дорого обойтись.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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