Пушилин заявил о 150 тысячах украинских военных у линии соприкосновения с ДНР

Разведданные о численности группировки Вооружённых сил Украины говорят о 150 тысячах военных, находящихся у линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава", — рассказал Денис Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Глава ДНР подчеркнул, что Донецк стремится к разрешению конфликта дипломатическим путём, и посетовал на то, что действия украинских властей свидетельствуют о готовности применить силу.

Как сообщал Лайф, Пушилин допустил, что взрыв, прогремевший ранее на украинской стороне, мог быть частью подготовки провокаций. Глава ДНР уверен, что нагнетаемая Западом истерия может быть свидетельством того, что Украина готовит некие шаги против России. При этом не исключено, что они будут именно в Донбассе.