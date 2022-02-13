Аналитики выяснили, куда россияне чаще хотят поехать отдыхать весной

Самыми популярными направлениями для путешествий на весну среди россиян стали Москва, Сочи и Стамбул. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как пишет RT, на российскую столицу приходится 8% поисковых запросов. Средняя стоимость перелёта в Москву составляет 4,5 тысячи рублей в одну сторону. Вторую строчку занял Сочи. Чтобы попасть туда, придётся в среднем заплатить 5,1 тысячи рублей. Улететь в Стамбул можно за 9,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург — за 4,6 тысячи.

Замыкает первую пятёрку Калининград. Средняя стоимость билета туда составляет 5,6 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинг весенних направлений вошли Симферополь (6,4 тысячи рублей), Ереван (7,6 тысячи), Краснодар (5,2 тысячи) и Анталья (11,7 тысячи). А вот на поезде россияне больше всего хотят отправиться в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.