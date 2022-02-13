Аналитики выяснили, куда россияне чаще хотят поехать отдыхать весной
Для этого были проанализированы поисковые запросы, касающиеся путешествий на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. В список вошли не только отечественные, но и зарубежные города.
Аэропорт Домодедово. Фото на обложке © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Самыми популярными направлениями для путешествий на весну среди россиян стали Москва, Сочи и Стамбул. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Как пишет RT, на российскую столицу приходится 8% поисковых запросов. Средняя стоимость перелёта в Москву составляет 4,5 тысячи рублей в одну сторону. Вторую строчку занял Сочи. Чтобы попасть туда, придётся в среднем заплатить 5,1 тысячи рублей. Улететь в Стамбул можно за 9,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург — за 4,6 тысячи.
Замыкает первую пятёрку Калининград. Средняя стоимость билета туда составляет 5,6 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинг весенних направлений вошли Симферополь (6,4 тысячи рублей), Ереван (7,6 тысячи), Краснодар (5,2 тысячи) и Анталья (11,7 тысячи). А вот на поезде россияне больше всего хотят отправиться в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
А ранее Лайф писал, что врач объяснил, чем опасен отдых в жарких странах зимой. Медик призывает перед отправкой в такое путешествие проходить обследование, чтобы убедиться, что при резкой смене климата не обострится какая-нибудь болезнь.
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