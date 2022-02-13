Блинкен пригрозил "быстрой, единой и жёсткой" реакцией на агрессию против Украины

Руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России на Украину реакция Запада будет "быстрой, единой и жёсткой". Об этом он сказал на пресс-конференции в Гонолулу.

Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий", — сказал Блинкен по итогам трёхсторонней встречи с главами МИД Республики Корея и Японии.

Он заявил, что дипломатический путь разрешения этого кризиса ещё открыт. Москва якобы может показать желание идти по этому пути, демонстрируя деэскалацию, а не эскалацию.