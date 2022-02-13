Блинкен пригрозил "быстрой, единой и жёсткой" реакцией на агрессию против Украины
Глава Госдепа заявил, что Россия якобы может пойти на "провокацию или инцидент", чтобы затем их использовать. Дипломатический путь, по его словам, ещё не исчерпан.
Энтони Блинкен © Flickr / statephotos
Руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России на Украину реакция Запада будет "быстрой, единой и жёсткой". Об этом он сказал на пресс-конференции в Гонолулу.
Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий", — сказал Блинкен по итогам трёхсторонней встречи с главами МИД Республики Корея и Японии.
Он заявил, что дипломатический путь разрешения этого кризиса ещё открыт. Москва якобы может показать желание идти по этому пути, демонстрируя деэскалацию, а не эскалацию.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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