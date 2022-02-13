"Один даже на фуре": Пробка из рыбаков на Сахалине растянулась на километры
Очень много желающих нашлось порыбачить у села Стародубское Долинского района, где активно клюёт корюшка.
Фото на обложке: кадр из видео © Instagram / rybalkasakhalin
В сумерках растянулась на несколько километров гигантская пробка в сторону Стародубского Долинского района на Сахалине. Её сняли на видео с высоты птичьего полёта. На этих кадрах видно, что десятки рыбаков пытаются проехать в сторону побережья, где идёт активный клёв зубастой корюшки.
"Рыбаков больше, чем зубаря, очень страшно", "Один даже на фуре едет, рассчитывает на хороший клёв", — пишут сахалинцы в комментариях к видео, опубликованному в инстаграм-аккаунте rybalkasakhalin.
Желающих поймать корюшку становится всё больше и больше, отмечают местные жители. Даже видео снабдили названием "Зубастая лихорадка". Некоторые островитяне задумываются и над опасностью такого массового лова для экологии. Другие просто рыбачат и после хвастают уловом в соцсетях.
Ранее Лайф писал, что сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега. Один из любителей зимней рыбалки оступился и едва не провалился — ему повезло, что рядом было много людей и они сразу пришли на помощь.
Комментариев: 0