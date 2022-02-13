У ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету

Признаки существования ещё одной планеты у ближайшей к Солнечной системе звезды — Проксимы Центавра — обнаружила международная команда астрономов. Небесное тело обладает массой в четверть земной. Соответственно, это одна из самых лёгких из когда-либо найденных экзопланет.

Как пишет Astronomy & Astrophysics, ранее астрономы подтвердили существование экзопланеты Proxima b, чья масса сравнима с массой Земли. Тогда же они зафиксировали сигнал, который мог быть вызван планетой небольшой массы. Новые наблюдения его подтвердили. Вероятно, он был вызван именно экзопланетой Proxima d массой 0,26 от земной. Её влияние на Проксиму Центавра мало и придаёт звезде радиальную скорость всего около 40 сантиметров в секунду. Чтобы убедиться в этом, учёные воспользовались высокоточным спектрографом ESPRESSO.

Новая планета-кандидат является уже третьей экзопланетой в системе Проксима Центавра. Вторая — Proxima c, относящаяся к классу суперземель, с орбитальным периодом более пяти лет — была обнаружена в 2020 году с помощью спектрографа HARPS на телескопе ESO.