Сигнал с далёкой Цереры: Новые показания давно замолчавшего зонда "Рассвет" не на шутку взволновали учёных Самое маленькое небесное тело в Солнечной системе рассматривается как возможное место для переселения людей. Но теперь состояние Цереры серьёзно беспокоит учёных. 21 декабря, 21:40 АМС Dawn в межпланетном полёте (компьютерная графика). Фото © Wikipedia

Круче Планеты Х

Уже в конце XVI века астрономы предположили, что между орбитами Марса и Юпитера может скрываться ещё одна планета, которая станет ключиком к тайнам мироздания. В 1801 году астроном Пьяцци разглядел в телескоп маленькую движущуюся на фоне звёзд точку света и пришёл к выводу, что это не звезда, не комета, а новая планета. Он назвал её Церерой в честь римской богини плодородия и оказался своего рода провидцем, ведь в XXI веке люди станут серьёзно задумываться о колонизации Цереры.

С открытия Пьяцци началось исследование Пояса астероидов, который, по мнению современных учёных, образовался из протопланетного вещества. Там находится порядка 300 000 объектов, и Церера — не только самый большой, но и самый загадочный из них. В течение двух столетий учёные спорили, что это — планета или астероид. Ей то присуждали статус планеты, то лишали его. В 2006 году Церера чуть не стала четвёртой по удалённости от Солнца планетой, но ввели новый критерий, согласно которому планета должна доминировать на своей орбите и рядом с ней не должно быть никаких тел, кроме собственных спутников. С тех пор это карликовая планета. Но настолько уникальная, что туда снаряжаются всё новые и новые экспедиции.

Жизнь на Церере возможна — там есть вода

Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землёй. Фото © Wikipedia

В марте 2015 года к Церере приблизился зонд миссии NASA "Рассвет". Несмотря на века пристального наблюдения за ней, знания об этом объекте оставались весьма скудными. Её не увидишь невооружённым глазом, а несовершенные телескопы прошлого давали лишь приблизительное представление о ней. В телескоп "Хаббл" удалось разглядеть кратеры и яркие белые пятна на её поверхности, что наталкивало на мысль, что это не что иное, как ледяные шапки, под которыми скрывается вода.

С 2015 по 2018 год шла усиленная работа по изучению Цереры. По составу она оказалась схожа с Землёй, Марсом, Меркурием и Венерой, но плотность её оказалась намного ниже. Кора Цереры содержит много соли и соды (карбонат и гидрокарбонат натрия). Она оказалась геологически активной: существующие там запасы льда периодически тают, вступают во взаимодействие с другими породами, потом всё это тает, испаряется, оседает на стенках кратеров.

Дальнейшее изучение показало, что на Церере есть криовулканы, которые извергают не лаву, а солёную воду, грязь, летучие материалы. Как и некоторые другие планеты, 4,5 миллиарда лет назад Церера подверглась "бомбардировке астероидов", вследствие чего там должны были присутствовать гигантские воронки, но из-за геологической активности они сгладились и засыпались. Но самое главное — гигантские запасы воды. 25% Цереры составляет вода, частично она сконцентрирована в подпочвенном океане, частично сосредоточена в виде слоя льда толщиной в 90 километров в мантии планеты.

Если мыслить земными масштабами, площадь Цереры составляет 2 849 631 км², что чуть больше площади Краснодарского края, но значительно меньше Якутии. Её водные запасы, а это 200 миллионов кубических километров, превышают земные. По словам сотрудника NASA Эла Глобуса, Церера потенциально более пригодна для колонизации землян, чем другие планеты и спутники. По предварительным подсчётам, жилая площадь Цереры в 150 раз превышает жилую площадь Земли и на ней можно расселить более триллиона людей. Основные необходимые для биохимии элементы, а именно углерод, водород и азот, там есть. Кислород можно добывать изо льда — этот метод придумал и описал астрофизик Грег Киммел.

Гравитационная аномалия и другие особенности

Расположение орбиты Цереры. Фото © Wikipedia

1 ноября 2018 года аппарат "Рассвет", переведённый на стабильную орбиту, выработал все запасы топлива для маневрирования и ориентации. Однако до того, как замолкнуть навсегда, он передал на Землю последний пакет данных. Их расшифровка, среди прочего, помогла учёным составить гравитационную карту Цереры, благодаря которой стало понятно, что внутренние области Цереры состоят из лёгких материалов, одним из которых является водный лёд.

Одним из самых волнующих оказался последний, наполовину оборванный пакет данных. Детектор нейтронов и гамма-квантов, установленный на "Рассвете", показал, что одной из причин, по которым на Церере могло погибнуть всё живое, могла стать высокая плотность и количество "нейтринных обстрелов" — бомбардировок карликовой планеты мюонными нейтрино, скорость движения которых (в теории) может превышать скорость света. Ещё в 2007 году учёные из ЦЕРН доказали, что для таких нейтрино все планеты практически прозрачны — они могут "простреливать" их навылет. Огромное количество энергии, которое несут такие частицы, в теории может повлиять на существование всего живого, и, если теория о "нейтринной пушке" подтвердится в будущем, это может поставить крест на всех дальнейших экспедициях за пределы Земли.

Возможность колонизации

Снимок Цереры в натуральном цвете, сделанный АМС Dawn 4 мая 2015 года. Фото © Wikipedia

Вместе с тем неизвестно, как отразятся на здоровье человека и сами особенности планеты. На Церере нет магнитного поля, гравитация в 36 раз слабее, чем на Земле, и астронавт при желании может подпрыгнуть на несколько десятков метров в высоту. Несмотря на то что из пояса астероидов она ближе всего к Солнцу, на ней (по земным меркам) мало солнечного света. Сутки длятся на Церере девять часов, что не соответствует привычным биоритмам человека.

В начале этого года физик из Финского метеорологического института и представитель компании Aurora Propulsion Technologies Пекка Янхунен предложил построить на орбите Цереры орбитальную базу из цилиндрических модулей, диаметр каждого из которых будет достигать пяти километров. Цилиндры следует установить на гигантском диске, который будет освещаться сверху и снизу солнечными зеркалами. На создание одного цилиндра нужно 484 тонны стали. Крышки у цилиндров пропускают солнечный свет и позволяют генерировать электроэнергию на солнечной ферме. Когда такая станция будет построена — пока непонятно.

Другой проблемой колонизации Цереры является вероятность наличия её "невидимых соседей". Последний пакет данных, полученных с модуля "Рассвет", показал, что за Церерой время от времени появляются странные гравитационные аномалии, характерные для крупных планет. Такие же аномалии, по мнению астрофизиков, могут предшествовать открытию девятой планеты Солнечной системы. Подтвердить или опровергнуть данные учёным поможет космический телескоп Джеймса Уэбба — его запуск назначен на 24 декабря.

Авторы Евгений Самарин