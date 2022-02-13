НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Затонувший в Приморье краболов "Акванавт" подняли на поверхность

Спасатели откачали воду из трюмов в огороженную бонами акваторию. Продолжается сбор нефтеводяной смеси, которая образовалась при аварии.

13 февраля, 04:28
<p>Поднятое на поверхность судно "Акванавт". Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/infomorspas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Морская спасательная служба</a></p>

Поднятое на поверхность судно "Акванавт". Фото © ВКонтакте / Морская спасательная служба

Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в приморском порту Зарубино, поднято из воды. Об этом сообщила Морспасслужба.

"Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав. В операции по подъёму судна задействованы плавкраны "Черноморец-10" и "Черноморец-24", — говорится в сообщении службы.

Спасатели откачали воду из помещений судна за борт — в акваторию, которая была предварительно огорожена бонами. Продолжается сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды.

"Всего за время проведения аварийно-спасательной операции собрано 690 кубометров нефтеводяной смеси", — уточняют спасатели.

Лайф публикует фото с места затопления краболова в Приморье

Лайф публикует фото с места затопления краболова в Приморье

Лайф напоминает, что утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае судно "Акванавт" подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. Экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока люди на берегу призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть. Жертвой аварии стал один моряк.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1