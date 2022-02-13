Затонувший в Приморье краболов "Акванавт" подняли на поверхность

Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в приморском порту Зарубино, поднято из воды. Об этом сообщила Морспасслужба.

"Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав. В операции по подъёму судна задействованы плавкраны "Черноморец-10" и "Черноморец-24", — говорится в сообщении службы.

Спасатели откачали воду из помещений судна за борт — в акваторию, которая была предварительно огорожена бонами. Продолжается сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды.

"Всего за время проведения аварийно-спасательной операции собрано 690 кубометров нефтеводяной смеси", — уточняют спасатели.