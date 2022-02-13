Затонувший в Приморье краболов "Акванавт" подняли на поверхность
Спасатели откачали воду из трюмов в огороженную бонами акваторию. Продолжается сбор нефтеводяной смеси, которая образовалась при аварии.
Поднятое на поверхность судно "Акванавт". Фото © ВКонтакте / Морская спасательная служба
Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в приморском порту Зарубино, поднято из воды. Об этом сообщила Морспасслужба.
"Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав. В операции по подъёму судна задействованы плавкраны "Черноморец-10" и "Черноморец-24", — говорится в сообщении службы.
Спасатели откачали воду из помещений судна за борт — в акваторию, которая была предварительно огорожена бонами. Продолжается сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды.
"Всего за время проведения аварийно-спасательной операции собрано 690 кубометров нефтеводяной смеси", — уточняют спасатели.
Лайф напоминает, что утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае судно "Акванавт" подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. Экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока люди на берегу призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть. Жертвой аварии стал один моряк.
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