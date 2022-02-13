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МОК заявил о готовности оказать психологическую поддержку Валиевой

Сегодня утром спортсменка провела успешную тренировку, а затем получила стартовый номер на короткую программу Олимпиады в Пекине.

13 февраля, 04:56
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне напряжённой ситуации, связанной с подозрениями в приёме ею запрещённых для спортсменов веществ. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"Мы считаем, что это (психологическая поддержка. — Прим. ред.) может потребоваться, мы к этому готовы", — отметил Адамс.

Он отметил, что в МОК есть сотрудники с соответствующей квалификацией, однако в первую очередь помощь должна быть оказана членами команды.

Камила Валиева получила стартовый номер на короткую программу

Камила Валиева получила стартовый номер на короткую программу

Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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