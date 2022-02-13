МОК заявил о готовности оказать психологическую поддержку Валиевой
Сегодня утром спортсменка провела успешную тренировку, а затем получила стартовый номер на короткую программу Олимпиады в Пекине.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне напряжённой ситуации, связанной с подозрениями в приёме ею запрещённых для спортсменов веществ. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
"Мы считаем, что это (психологическая поддержка. — Прим. ред.) может потребоваться, мы к этому готовы", — отметил Адамс.
Он отметил, что в МОК есть сотрудники с соответствующей квалификацией, однако в первую очередь помощь должна быть оказана членами команды.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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