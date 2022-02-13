МОК заявил о готовности оказать психологическую поддержку Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне напряжённой ситуации, связанной с подозрениями в приёме ею запрещённых для спортсменов веществ. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"Мы считаем, что это (психологическая поддержка. — Прим. ред.) может потребоваться, мы к этому готовы", — отметил Адамс.