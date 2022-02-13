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Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет снизилась в четыре раза

При этом каждый третий мужчина, находящийся в отношениях или браке, в нынешнем году собирается подарить второй половинке цветы. Больше всего таких людей в возрасте до 34 лет.

13 февраля, 05:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследование показало снижение популярности Дня всех влюблённых в России за последние 15 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис SuperJob.

Этот праздник пришёл в Россию в 1990-х, но его популярность лишь снижалась. Если в 2007-м его отмечал каждый второй россиянин, то к 2009 году это число снизилось до 40%, а в 2021-м — до 13%. В нынешнем же году отмечать День святого Валентина собираются только 12 процентов респондентов, а 78 процентов проигнорируют его.

Три знака зодиака, для которых День святого Валентина станет настоящим испытанием

Три знака зодиака, для которых День святого Валентина станет настоящим испытанием

При этом каждый третий мужчина (33%), находящийся в отношениях или браке, собирается подарить второй половинке цветы. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%). Однако чем старше мужчина, тем меньше у него желания дарить цветы любимой женщине: если среди людей до 34 лет это сделает каждый второй (50%), то вот людей старше 45 лет таких лишь 27%. Всего в исследовании принимало участие три тысячи жителей России.

А ранее психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина. Эксперт Илья Шабшин объяснил, как в самый романтичный день в году не получить букетом по лицу и не оказаться в полном одиночестве.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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