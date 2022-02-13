Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет снизилась в четыре раза

Исследование показало снижение популярности Дня всех влюблённых в России за последние 15 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис SuperJob.

Этот праздник пришёл в Россию в 1990-х, но его популярность лишь снижалась. Если в 2007-м его отмечал каждый второй россиянин, то к 2009 году это число снизилось до 40%, а в 2021-м — до 13%. В нынешнем же году отмечать День святого Валентина собираются только 12 процентов респондентов, а 78 процентов проигнорируют его.

При этом каждый третий мужчина (33%), находящийся в отношениях или браке, собирается подарить второй половинке цветы. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%). Однако чем старше мужчина, тем меньше у него желания дарить цветы любимой женщине: если среди людей до 34 лет это сделает каждый второй (50%), то вот людей старше 45 лет таких лишь 27%. Всего в исследовании принимало участие три тысячи жителей России.