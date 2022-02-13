Reuters: WADA проверит окружение фигуристки Валиевой
Разбирательство будет открыто в отношении тренеров, врачей, членов персонала 15-летней спортсменки, в отношении которой разгорелся допинговый скандал.
Камила Валиева в окружении тренеров на тренировке 12 февраля. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает агентство Reuters.
Это произойдёт по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), уточняет агентство. Разбирательство будет открыто в отношении тренеров, врачей и других взрослых в окружении 15-летней спортсменки, в отношении которой разгорелся допинговый скандал. Сейчас расследование персонала фигуристки также проводит РУСАДА.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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