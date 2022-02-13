Reuters: WADA проверит окружение фигуристки Валиевой

Это произойдёт по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), уточняет агентство. Разбирательство будет открыто в отношении тренеров, врачей и других взрослых в окружении 15-летней спортсменки, в отношении которой разгорелся допинговый скандал. Сейчас расследование персонала фигуристки также проводит РУСАДА.