Пользователи YouTube обвинили участницу Евровидения от Украины в краже образа у Манижи

Пользователи оставили под видео с выступлением певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022, упрёки в том, что для своего выступления она взяла образ у российской коллеги.

Алина Паш выступала с песней "Тіні забутих предків" и заняла первое место. По данным критиков, она позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в 2021 году.

Копия Манижи, ничего своего придумать не могут Art kl

Ощущение, что это Манижа на минималках. Причём с номером Анастасии Приходько из 2010 года Михаил Соловьёв

Первое, что пришло в голову, — это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей Vita Kraynuk

Некоторые подчеркнули, что украинская певица "тупо скопировала" выступление Манижи, в том числе манеру композиций, её сопровождение, видеоряд на заднем фоне и головной убор. Некоторые сочли такое исполнение песни Алиной Паш "провалом" для Украины. В свою очередь пользователь Алёна Ковалец назвала выступление "фальшивкой".

Однако не все увидели "скопированную" концепцию номера Паш у Манижи. Некоторые отметили, что её выступление такое же, как у Джамалы, которая представляла Украину на Евровидении в 2016 году. Вместе с тем комментаторы возмутились национальным подбором артистов, представляющих страну. По их словам, в этом есть "двойные стандарты", ведь Паш посещала Крым в 2015 году, о чём писала в "Фейсбуке". Тем не менее некоторым пользователям понравилось выступление Паш. Комментаторы отметили глубину и силу песни в исполнении украинской певицы.