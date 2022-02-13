НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпийских игр в Пекине

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал масштабный призыв к миру во время проведения Олимпийских игр в Пекине. В заявлении на сайте комитета уточняется, что подобные соревнования всегда объединяли людей.

"Олимпийская сборная Украины, выступающая на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает единодушный призыв к миру вместе с родной страной. Находясь за тысячи километров от родины, мысленно мы с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Олимпиада всегда показывала идеалы мира, единства, дружбы и уважения народов. Также соревнования, которые сейчас проводятся, дают возможность использовать силу спорта для поддержания мирной атмосферы. А олимпийское перемирие, которое объявляется перед каждыми соревнованиями и принимается Генеральной Ассамблеей ООН, свидетельствует о единстве всех государств.