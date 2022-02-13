НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпийских игр в Пекине
Игры всегда показывали идеалы мира, единства, дружбы и уважения народов, а перемирие, объявляющееся перед каждыми Играми и принимающееся Генассамблеей ООН, свидетельствует о единстве всех государств.
Украинские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине © Instagram / НОК
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал масштабный призыв к миру во время проведения Олимпийских игр в Пекине. В заявлении на сайте комитета уточняется, что подобные соревнования всегда объединяли людей.
"Олимпийская сборная Украины, выступающая на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает единодушный призыв к миру вместе с родной страной. Находясь за тысячи километров от родины, мысленно мы с родными и близкими", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Олимпиада всегда показывала идеалы мира, единства, дружбы и уважения народов. Также соревнования, которые сейчас проводятся, дают возможность использовать силу спорта для поддержания мирной атмосферы. А олимпийское перемирие, которое объявляется перед каждыми соревнованиями и принимается Генеральной Ассамблеей ООН, свидетельствует о единстве всех государств.
"Мы убеждены, что сильнейшие, лучшие и самые успешные должны определяться в честном спортивном состязании под мирным небом, состязании, которым наслаждаются миллиарды людей более чем в 200 странах мира на пяти континентах планеты", — заключили в заявлении.
Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России на данный момент занимает восьмое место в медальном зачёте, завоевав три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Однако одно золото в командном турнире фигуристов находится под вопросом из-за допингового разбирательства в отношении Камилы Валиевой. Ранее Лайф рассказывал, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Фигуристку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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