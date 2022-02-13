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Россияне рассказали, какую зарплату у супруга считают идеальной

Большинство (90%) женщин отказываются выходить замуж за человека, который не может или не хочет работать. При этом 65% мужчин готовы жить с безработной женщиной.

13 февраля, 08:50

Фото на обложке © Pixabay

Более 40% россиянок назвали идеальным заработком для супруга доход в размере 80–110 тысяч рублей, а большинство мужчин хотят, чтобы жена зарабатывала 50–80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета "Синергия". Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди пяти тысяч взрослых россиян из всех регионов страны.

"Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей — так считает 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей", — приводит РИА "Новости" данные исследования.

Также 11% россиянок хотят, чтобы супруг зарабатывал 140–170 тысяч рублей ежемесячно, а 9% назвали идеальной зарплатой ту, что превышает 200 тысяч рублей. В то же время 51% мужчин желает, чтобы возлюбленная получала 50–80 тысяч рублей.

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"Около 30% респондентов назвали сумму в размере 80–110 тысяч рублей, а 13% — в размере от 110 до 140 тысяч рублей. Ещё 6% полагают, что женщина должна зарабатывать свыше 200 тысяч", — пишут аналитики.

Кроме того, 90% россиянок отказываются выходить замуж за человека, который по каким-либо причинам не хочет или не может приносить заработок. В то же время 65% мужчин не против жить с безработной женщиной.

Ранее россияне поделились, сколько смогут прожить на накопления. Больше половины респондентов смогли отложить на чёрный день до 100 тысяч рублей, и только у 1,5% сбережения превышают миллион рублей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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