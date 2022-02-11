ЦБ: Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на максимуме
Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.
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Центробанк оценил уровень безработицы в России как минимальный. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, который был опубликован в пятницу по итогам заседания совета директоров. Так, по состоянию на декабрь 2021 года эксперты ЦБ отмечали, что уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находилось на пике.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", — отмечается в материалах Банка России.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 2021 года заявил, что уровень безработицы в стране стал ниже допандемийных показателей. По состоянию на декабрь этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%.
Лайф также рассказывал, что, согласно опросу, более 60% россиян столкнулись с "зарплатным рабством". При этом больше половины вполне довольны своим зарплатным банком, а 80% вообще не хотели бы его менять.
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