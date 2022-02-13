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Леброн Джеймс установил новый рекорд NBA по числу набранных очков

Однако ночью его команда проиграла в матче против "Голден Стэйт Уорриорз".

13 февраля, 08:27

Леброн Джеймс. Фото © Getty Images / Steph Chambers

Нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) по числу набранных очков.

В матче против "Голден Стэйт Уорриорз" Джеймс набрал 26 очков, доведя свой общий результат до отметки в 44 152 очка. Добавим, что, несмотря на рекорд, "Лейкерс" проиграл "Голден Стэйт" — 115:117.

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Отметим, что ранее рекорд принадлежал члену Зала славы NBA Кариму Абдул-Джаббару (44 149).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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