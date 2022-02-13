Леброн Джеймс установил новый рекорд NBA по числу набранных очков

В матче против "Голден Стэйт Уорриорз" Джеймс набрал 26 очков, доведя свой общий результат до отметки в 44 152 очка. Добавим, что, несмотря на рекорд, "Лейкерс" проиграл "Голден Стэйт" — 115:117.