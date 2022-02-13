Пушилин: Рассчитываем на свои силы, но не исключаем возможности обращения за помощью к РФ
По словам главы ДНР, в республике в последнее время усилилась работа в плане учений, проводится больше мероприятий по "слаживанию" подразделений, взаимодействию с различными профильными ведомствами.
Денис Пушилин. Фото © denis-pushilin.ru
Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает на собственные силы при угрозах со стороны ВСУ, однако не исключает возможности обращения за помощью к России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT.
"В первую очередь мы рассчитываем на свои силы, и именно поэтому, особенно в последний период времени, мы усилили работу в плане учения, мы проводим гораздо больше мероприятий по слаживанию подразделений, по взаимодействию с различными профильными ведомствами, работу экстренных служб, территориальной обороны", — сказал он.
Пушилин уточнил, что эти действия включают в себя целый комплекс мероприятий, связанных и с эвакуацией с определённых участков вдоль линии соприкосновения. По его словам, эти работы и "масса других мероприятий" позволяют заявить, что в целом в ДНР "готовы к наступлению".
Однако из-за наличия у Киева множественного оружия и наёмников ситуация может "пойти по очень сложной траектории", добавил глава ДНР.
"И мы, конечно, будем реагировать исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к Российской Федерации", — заключил Пушилин.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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