Пушилин: Рассчитываем на свои силы, но не исключаем возможности обращения за помощью к РФ

Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает на собственные силы при угрозах со стороны ВСУ, однако не исключает возможности обращения за помощью к России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT.

"В первую очередь мы рассчитываем на свои силы, и именно поэтому, особенно в последний период времени, мы усилили работу в плане учения, мы проводим гораздо больше мероприятий по слаживанию подразделений, по взаимодействию с различными профильными ведомствами, работу экстренных служб, территориальной обороны", — сказал он.

Пушилин уточнил, что эти действия включают в себя целый комплекс мероприятий, связанных и с эвакуацией с определённых участков вдоль линии соприкосновения. По его словам, эти работы и "масса других мероприятий" позволяют заявить, что в целом в ДНР "готовы к наступлению".

Однако из-за наличия у Киева множественного оружия и наёмников ситуация может "пойти по очень сложной траектории", добавил глава ДНР.

"И мы, конечно, будем реагировать исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к Российской Федерации", — заключил Пушилин.