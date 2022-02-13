Губернатор Воробьёв заявил о стабилизации ситуации с "омикроном" в Подмосковье
Он поблагодарил врачей за самоотдачу, которую они проявляли во время пикового распространения коронавируса. Тем не менее сейчас всех интересует вопрос, будет ли следующая волна, отметил губернатор.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото на обложке © Instagram / andreyvorobiev
Ситуация с распространением омикрон-штамма стабилизируется в Московской области. На этой неделе стало снижаться число госпитализаций и случаев заражения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".
Также сокращается число случаев с тяжёлым протеканием болезни, большинство пациентов с омикрон-штаммом лечится дома. Кроме того, у людей есть возможность открыть больничный дистанционно и получить препараты бесконтактно.
"Мы сейчас все медленно, но верно выдыхаем, потому что в последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев, и, самое главное, обращений в амбулатории, в поликлиники. Потому что последние три недели был жуткий ажиотаж. Вы представляете, если в обычное время это 5–10 тысяч вызовов к врачу у нас по Подмосковью, то в пик доходило до 100 тысяч. То есть в 6–10 раз [больше]", — сообщил Воробьёв.
По его словам, во время пикового распространения коронавирусной инфекции власти Московской области должны были реагировать оперативно. Тогда же врачей стационаров просили выйти на работу в поликлиники. Воробьёв поблагодарил медиков за их самоотдачу. Тем не менее сейчас всех интересует вопрос, будет ли следующая волна, хотелось бы, чтобы с наступлением весны её не было, подчеркнул губернатор.
Ранее глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец допустил, что пик пятой волны пандемии в городе преодолён. Впервые за последние недели сокращается число пациентов, которые находятся под наблюдением врачей. Сейчас в Северной столице лечится более 287 тысяч человек.
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