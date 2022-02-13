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Губернатор Воробьёв заявил о стабилизации ситуации с "омикроном" в Подмосковье

Он поблагодарил врачей за самоотдачу, которую они проявляли во время пикового распространения коронавируса. Тем не менее сейчас всех интересует вопрос, будет ли следующая волна, отметил губернатор.

13 февраля, 08:22

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото на обложке © Instagram / andreyvorobiev

Ситуация с распространением омикрон-штамма стабилизируется в Московской области. На этой неделе стало снижаться число госпитализаций и случаев заражения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

Также сокращается число случаев с тяжёлым протеканием болезни, большинство пациентов с омикрон-штаммом лечится дома. Кроме того, у людей есть возможность открыть больничный дистанционно и получить препараты бесконтактно.

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"Мы сейчас все медленно, но верно выдыхаем, потому что в последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев, и, самое главное, обращений в амбулатории, в поликлиники. Потому что последние три недели был жуткий ажиотаж. Вы представляете, если в обычное время это 5–10 тысяч вызовов к врачу у нас по Подмосковью, то в пик доходило до 100 тысяч. То есть в 6–10 раз [больше]", — сообщил Воробьёв.

По его словам, во время пикового распространения коронавирусной инфекции власти Московской области должны были реагировать оперативно. Тогда же врачей стационаров просили выйти на работу в поликлиники. Воробьёв поблагодарил медиков за их самоотдачу. Тем не менее сейчас всех интересует вопрос, будет ли следующая волна, хотелось бы, чтобы с наступлением весны её не было, подчеркнул губернатор.

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Ранее глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец допустил, что пик пятой волны пандемии в городе преодолён. Впервые за последние недели сокращается число пациентов, которые находятся под наблюдением врачей. Сейчас в Северной столице лечится более 287 тысяч человек.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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