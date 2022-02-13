НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Ужасные свидания, узнав о которых вы порадуетесь, что одиноки

Общение с противоположным полом не всегда складывается удачно. Собрали подборку историй про провальные свидания, которая докажет вам, что опозориться может не только случайный бойфренд, но и даже муж.

13 февраля, 07:30

Фото на обложке © Shutterstock

Парень бросил на Skype-свидании

"Прямо в День святого Валентина мой бойфренд, с которым у нас были отношения на расстоянии, бросил меня на свидании по Skype. Из-за того, что у меня было угнетённое состояние, а мои проблемы "были слишком сложны для него, чтобы с ними справиться". Вишенка на торте: в тот день я пошла к врачу, мне диагностировали синусит. Когда я пришла в аптеку за антибиотиком, там играли песни Тейлор Свифт о любви. В соседнем магазине была куча парней из колледжа, дотянувших до последнего и скупавших шоколад и плюшевых медведей для своих девушек", — Сара, 22 года.

Фото © Pexels / Tima Miroshnichenko

Фото © Pexels / Tima Miroshnichenko

Свидание вслепую пошло не по плану

"Некоторое время я пользовалась приложением для знакомств и решила пойти на свидание вслепую с парнем, с которым познакомилась 12 февраля. Я была очень взволнована нашим свиданием и даже забронировала столик на ужин в известном ресторане. Хоть он и был образован и красив, свидание выдалось очень скучным. Он не переставая хвастался тем, как хорош в постели, количеством девушек, с которыми переспал. Я буквально получила лекцию о том, как мне повезёт, если я стану с ним встречаться. В итоге я извинилась и убежала из этого места", — рассказ девушки в The Times of India.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Парень без стеснения указал на "лишний" вес

"Мы встречались около года, и, надо признать, я немного поправилась. Я пришла к нему домой потусить вместе, как это бывает, когда тебе 17 лет и у тебя нулевой доход. Спустя несколько часов наблюдения за тем, как он играет в Xbox, я проголодалась (боже упаси!). Взяла горсть сырных шариков, а он спросил: "Сколько точно килограммов ты набрала?" Вот урод! Жалею, что не ответила тогда: "На 81 кг дебила", — Аланна.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Преподнесли друг другу неравноценные подарки

"Мы с моей девушкой были в серьёзных отношениях уже восемь месяцев, и это был наш первый День святого Валентина вместе. Она хотела отпраздновать, поэтому вечером мы встретились в кафе. Я был очень смущён, когда она подарила мне iPhone (я планировал купить его несколько месяцев). А я для неё подготовил лишь несколько шоколадок в качестве подарка на 14 Февраля. Мы не ссорились, но мой презент явно не соответствовал её ожиданиям", — история парня в The Times of India.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Бойфренд уснул, разрушив все планы на вечер

"Мой парень должен был забрать меня в семь вечера из офиса, мы планировали отправиться в автопутешествие. Я позвонила ему в 18:45, он не ответил. Я ждала почти час и несколько раз писала ему. В конце концов я пошла домой и около 21 часа получила от него извиняющееся сообщение о том, что он задремал. В итоге мы очень сильно поругались!" — история девушки в The Times of India.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

10 коротких историй от пользователей про самый ужасный День святого Валентина

10 коротких историй от пользователей про самый ужасный День святого Валентина

Психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина

Психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1