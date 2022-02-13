Ужасные свидания, узнав о которых вы порадуетесь, что одиноки

Парень бросил на Skype-свидании

"Прямо в День святого Валентина мой бойфренд, с которым у нас были отношения на расстоянии, бросил меня на свидании по Skype. Из-за того, что у меня было угнетённое состояние, а мои проблемы "были слишком сложны для него, чтобы с ними справиться". Вишенка на торте: в тот день я пошла к врачу, мне диагностировали синусит. Когда я пришла в аптеку за антибиотиком, там играли песни Тейлор Свифт о любви. В соседнем магазине была куча парней из колледжа, дотянувших до последнего и скупавших шоколад и плюшевых медведей для своих девушек", — Сара, 22 года.

Фото © Pexels / Tima Miroshnichenko

Свидание вслепую пошло не по плану

"Некоторое время я пользовалась приложением для знакомств и решила пойти на свидание вслепую с парнем, с которым познакомилась 12 февраля. Я была очень взволнована нашим свиданием и даже забронировала столик на ужин в известном ресторане. Хоть он и был образован и красив, свидание выдалось очень скучным. Он не переставая хвастался тем, как хорош в постели, количеством девушек, с которыми переспал. Я буквально получила лекцию о том, как мне повезёт, если я стану с ним встречаться. В итоге я извинилась и убежала из этого места", — рассказ девушки в The Times of India.

Фото © Shutterstock

Парень без стеснения указал на "лишний" вес

"Мы встречались около года, и, надо признать, я немного поправилась. Я пришла к нему домой потусить вместе, как это бывает, когда тебе 17 лет и у тебя нулевой доход. Спустя несколько часов наблюдения за тем, как он играет в Xbox, я проголодалась (боже упаси!). Взяла горсть сырных шариков, а он спросил: "Сколько точно килограммов ты набрала?" Вот урод! Жалею, что не ответила тогда: "На 81 кг дебила", — Аланна.

Фото © Shutterstock

Преподнесли друг другу неравноценные подарки

"Мы с моей девушкой были в серьёзных отношениях уже восемь месяцев, и это был наш первый День святого Валентина вместе. Она хотела отпраздновать, поэтому вечером мы встретились в кафе. Я был очень смущён, когда она подарила мне iPhone (я планировал купить его несколько месяцев). А я для неё подготовил лишь несколько шоколадок в качестве подарка на 14 Февраля. Мы не ссорились, но мой презент явно не соответствовал её ожиданиям", — история парня в The Times of India.

Фото © Shutterstock

Бойфренд уснул, разрушив все планы на вечер

"Мой парень должен был забрать меня в семь вечера из офиса, мы планировали отправиться в автопутешествие. Я позвонила ему в 18:45, он не ответил. Я ждала почти час и несколько раз писала ему. В конце концов я пошла домой и около 21 часа получила от него извиняющееся сообщение о том, что он задремал. В итоге мы очень сильно поругались!" — история девушки в The Times of India.