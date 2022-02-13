В День подруг вспоминаем 10 звёзд, доказавших, что женская дружба... бывает!

Светлана Ходченкова и Екатерина Вилкова

Актрисы Екатерина Вилкова и Светлана Ходченкова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин / Стоян Васев

До того как познакомиться лично, девушки несколько лет слушали друг о друге. Из-за одинакового типажа Светлана и Екатерина постоянно проходили кастинги на одни и те же роли. Никто на упущенные возможности не обижался — такова судьба актёра. Но, когда они встретились на съёмках комедии "Одноклассницы", между ними пролетела та самая искра. Теперь звёзды часто проводят время вместе — как на светских мероприятиях, так и в уютной домашней атмосфере.

Глюкоза и Любовь Успенская

Певицы Любовь Успенская и Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Это, пожалуй, одна из самых контрастных пар в нашей подборке. У певиц Глюкозы и Любови Успенской разница в возрасте целых 32 года, но им всё равно всегда есть о чём поговорить. Может, встречаются они не так часто, как хотелось бы, зато воспоминаний о совместном времяпрепровождении очень много. Даже фанаты с восхищением судачили о том, как звёзды вместе проводили время в Испании, где у Успенской дом.

Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко

Журналистка Ксения Собчак и дизайнер Ульяна Сергеенко. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, Анна Салынская

Журналистка и модельер дружат уже больше десяти лет. Как и у всех живых людей, отношения не всегда идеальны, но это и делает их ценными. Даже после долгих перерывов в общении Ксения с большой любовью относится к подруге, часто одевает наряды её авторства на мероприятия и даже доверила Сергеенко создание свадебного платья. Впрочем, других вариантов просто не было.

Анастасия Ивлеева и Ида Галич

Блогерши Анастасия Ивлеева и Ида Галич. Фото © Instagram / galichida

Ещё несколько лет назад ни о Галич, ни об Ивлеевой почти никто не знал — девушки были начинающими блогершами. Когда они познакомились, стали частенько появляться в видеороликах друг друга. Правда, в один момент между звёздами Рунета пробежала кошка — и они не общались почти два года. Позже Настя объяснила разлад в отношениях беременностью подруги. Благо сейчас успешные бизнесвумен, а не просто инстаграмщицы, снова общаются. А фанаты только рады.

Полина Гагарина и Пелагея

Певицы Полина Гагарина и Пелагея. Фото © Instagram / gagara1987