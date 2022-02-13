Повзрослевшие дети из российских семей рассказали, как родители одной фразой разрушили их самооценку

На днях пользовательница "Твиттера" antidepres_sant попросила подписчиков поделиться, какую обидную фразу родителей они помнят до сих пор. Ожидаемо, оскорбление, сказанное близким человеком, останется в памяти ребёнка на всю жизнь. Собрали 10 самых популярных и шокирующих ответов.

" Ты принадлежишь мне ", " Это мой дом, где хочу, там и нахожусь, *** (матерное слово, то же, что "офигела". — Прим. Лайфа) совсем ". Когда я попросила не врываться в комнату, потому что я пугаюсь", — goengtodaeath. " Лучше бы я тебя не рожала. Зачем мне такая дочь. Эгоистка. Да кому ты нужна. Своим рисованием ты ничего не добьёшься. Что ж... " — Iam_very_tired. "Вот эти, пожалуй", — tupayakakti.

Скриншот © Twitter / tupayakakti

" Ты себя в зеркало видела? Тебя такую никто не полюбит, ты вечно ходишь угрюмая и всем грубишь ". " Если я сказал, чтобы ты это сделала, значит, иди и делай. Я родитель, и я имею право тобой командовать ", — YoooPaukk. " Ты всё равно ничего не добьёшься ". Поэтому я бросил мечту стать адвокатом, художником, психологом и стану самым лучшим и комфортным учителем, чтобы дети меня любили и бежали ко мне", — kDZVuDKMB2ySeIR.

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" А ты человек, что ли? Серьёзно? " — фраза отца, которую он произносит в абсолютно любой ситуации, будь то просто ссора или конкретно избиение. Потом ещё одна фраза была от него же: " В следующий раз залью тебе в рот кипятка, чтобы не слышать тебя больше ", — hesunshinell. "В ссоре: " Это из-за тебя умерла твоя сестра ". [На самом деле] она умерла от рака крови", — bambl_bi. "Раунд!" — erotiquecult.

Скриншот © Twitter / erotiquecult

" У тебя жирные ляжки, ни один мальчик на тебя не посмотрит ", " От тебя одни проблемы ", " Ты ничего не умеешь ", " Ты нас ненавидишь ", " Ты останешься одна с таким характером ", " Ты много ешь ", " От тебя никакой пользы ", " Ты неблагодарная " и ещё много, но не влезает", — kognitivnyi_dis. " Собирай вещи и выметайся, у меня нет больше дочери ", — Apple_SIR.