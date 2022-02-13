Повзрослевшие дети из российских семей рассказали, как родители одной фразой разрушили их самооценку
Каким бы идеальным родитель себя ни считал, ребёнку всегда будет о чём поговорить с психологом пару десятилетий спустя. Похоже, всем, у кого есть дети, нужно придерживаться принципа "не навреди".
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На днях пользовательница "Твиттера" antidepres_sant попросила подписчиков поделиться, какую обидную фразу родителей они помнят до сих пор. Ожидаемо, оскорбление, сказанное близким человеком, останется в памяти ребёнка на всю жизнь. Собрали 10 самых популярных и шокирующих ответов.
"Ты принадлежишь мне", "Это мой дом, где хочу, там и нахожусь, *** (матерное слово, то же, что "офигела". — Прим. Лайфа) совсем". Когда я попросила не врываться в комнату, потому что я пугаюсь", — goengtodaeath.
"Лучше бы я тебя не рожала. Зачем мне такая дочь. Эгоистка. Да кому ты нужна. Своим рисованием ты ничего не добьёшься. Что ж..." — Iam_very_tired.
"Вот эти, пожалуй", — tupayakakti.
Скриншот © Twitter / tupayakakti
"Ты себя в зеркало видела? Тебя такую никто не полюбит, ты вечно ходишь угрюмая и всем грубишь". "Если я сказал, чтобы ты это сделала, значит, иди и делай. Я родитель, и я имею право тобой командовать", — YoooPaukk.
"Ты всё равно ничего не добьёшься". Поэтому я бросил мечту стать адвокатом, художником, психологом и стану самым лучшим и комфортным учителем, чтобы дети меня любили и бежали ко мне", — kDZVuDKMB2ySeIR.
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"А ты человек, что ли? Серьёзно?" — фраза отца, которую он произносит в абсолютно любой ситуации, будь то просто ссора или конкретно избиение. Потом ещё одна фраза была от него же: "В следующий раз залью тебе в рот кипятка, чтобы не слышать тебя больше", — hesunshinell.
"В ссоре: "Это из-за тебя умерла твоя сестра". [На самом деле] она умерла от рака крови", — bambl_bi.
"Раунд!" — erotiquecult.
Скриншот © Twitter / erotiquecult
"У тебя жирные ляжки, ни один мальчик на тебя не посмотрит", "От тебя одни проблемы", "Ты ничего не умеешь", "Ты нас ненавидишь", "Ты останешься одна с таким характером", "Ты много ешь", "От тебя никакой пользы", "Ты неблагодарная" и ещё много, но не влезает", — kognitivnyi_dis.
"Собирай вещи и выметайся, у меня нет больше дочери", — Apple_SIR.
А вы помните обидные фразы, которые вам в детстве говорили родители?
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