Два человека погибли в результате стрельбы в кафе в Донецкой области

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из кафе в селе Гранитное Донецкой области, ещё двое доставлены в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Всё произошло около 00:45 утра в Волновахском районе. Причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения. На вызов прибыли сотрудники спецподразделения КОРД, полицейские и скорая помощь. Уточняется, что один человек погиб на месте, ещё один умер в больнице.

"Правоохранители задержали двух мужчин. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие", — сказано в записи ведомства.