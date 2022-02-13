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Два человека погибли в результате стрельбы в кафе в Донецкой области

Ещё двое пострадавших госпитализированы. Злоумышленников задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям.

13 февраля, 08:26
<p>Фото © <a href="https://www.npu.gov.ua/news/novini-z-regioniv-ta-in-sajtiv/policziya-donechchini-zatrimala-dvox-cholovikiv-cherez-strilyaninu-v-kafe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Украины</a></p>

Фото © Национальная полиция Украины

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из кафе в селе Гранитное Донецкой области, ещё двое доставлены в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Всё произошло около 00:45 утра в Волновахском районе. Причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения. На вызов прибыли сотрудники спецподразделения КОРД, полицейские и скорая помощь. Уточняется, что один человек погиб на месте, ещё один умер в больнице.

"Правоохранители задержали двух мужчин. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие", — сказано в записи ведомства.

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Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на умышленное убийство" и "Хулиганство".

А ранее Лайф рассказывал, как конфликт между посетителями кафе закончился стрельбой в Астраханской области. Участниками вооружённой потасовки стали семь человек, четыре из них получили ранения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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