В Вологде задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу во время выкупа невесты

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

В операции участвовали сотрудники ОМОН и СОБР. Установлено, что молодой человек несколько раз выстрелил в ходе мероприятия, состоявшегося 6 февраля, после чего к месту инцидента прибыл спецназ. Изъятое оружие оказалось охолощённым и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанного доставили в отдел полиции.

Сотрудница пресс-службы управления Людмила Путилова уточнила агентству "Вологда регион", что всё произошло у одного из жилых домов на улице Челюскинцев, где проходил выкуп невесты, превратившийся в вымышленное похищение.