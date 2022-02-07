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В Вологде задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу во время выкупа невесты

Изъятое оружие оказалось охолощённым и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет, уточнили в Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции.

7 февраля, 08:18
<p>© <a href="https://35.rosguard.gov.ru/News/Article/rosgvardejcy-zaderzhali-vologzhanina-pytavshegosya-poxitit-tovar-iz-supermarketa-dlya-pereprodazhi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление Росгвардии по Вологодской области</a></p>

© Управление Росгвардии по Вологодской области

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

В операции участвовали сотрудники ОМОН и СОБР. Установлено, что молодой человек несколько раз выстрелил в ходе мероприятия, состоявшегося 6 февраля, после чего к месту инцидента прибыл спецназ. Изъятое оружие оказалось охолощённым и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанного доставили в отдел полиции.

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Сотрудница пресс-службы управления Людмила Путилова уточнила агентству "Вологда регион", что всё произошло у одного из жилых домов на улице Челюскинцев, где проходил выкуп невесты, превратившийся в вымышленное похищение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области задержали мужчину, ограбившего с топором продуктовый магазин. На оперативном видео подозреваемый признался в преступлении и раскаялся. По его словам, добыть ему удалось около 25 тысяч рублей, которые фигурант потратил на личные нужды.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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