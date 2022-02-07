В Вологде задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу во время выкупа невесты
Изъятое оружие оказалось охолощённым и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет, уточнили в Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции.
Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего парня, устроившего стрельбу из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
В операции участвовали сотрудники ОМОН и СОБР. Установлено, что молодой человек несколько раз выстрелил в ходе мероприятия, состоявшегося 6 февраля, после чего к месту инцидента прибыл спецназ. Изъятое оружие оказалось охолощённым и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанного доставили в отдел полиции.
Сотрудница пресс-службы управления Людмила Путилова уточнила агентству "Вологда регион", что всё произошло у одного из жилых домов на улице Челюскинцев, где проходил выкуп невесты, превратившийся в вымышленное похищение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области задержали мужчину, ограбившего с топором продуктовый магазин. На оперативном видео подозреваемый признался в преступлении и раскаялся. По его словам, добыть ему удалось около 25 тысяч рублей, которые фигурант потратил на личные нужды.
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