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Двенадцать человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Донбассе

Инцидент произошёл 12 февраля около 19:00 мск. Пожар охватил 160 квадратных метров. К десяти часам вечера спасатели ликвидировали огонь.

13 февраля, 08:17

Фото © Pixabay

12 человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе "Мрия" в Станице Луганской в Донбассе, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В кафе "Мрия" произошёл взрыв, предварительно, газового баллона с последующим горением, в результате чего пострадало 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошёл 12 февраля в 17:46 (18:46 мск). Пожар охватил 160 квадратных метров. К 21:52 (22:52 мск) спасатели ликвидировали огонь.

Ранее Лайф показал видео с пожаром, охватившим жилой многоквартирный дом в подмосковном Орехове-Зуеве. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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