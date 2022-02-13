Двенадцать человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Донбассе

12 человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе "Мрия" в Станице Луганской в Донбассе, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В кафе "Мрия" произошёл взрыв, предварительно, газового баллона с последующим горением, в результате чего пострадало 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 февраля в 17:46 (18:46 мск). Пожар охватил 160 квадратных метров. К 21:52 (22:52 мск) спасатели ликвидировали огонь.