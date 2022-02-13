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В Apple перечислили правила идеальной зарядки своих смартфонов

По словам экспертов, высокие или низкие температуры могут привести к тому, что устройство "изменит своё поведение". Идеально для гаджета — от 16 до 22 градусов по Цельсию.

13 февраля, 08:01

Фото на обложке © Pexels

Компания Apple на официальном сайте дала советы по правильной зарядке своих смартфонов. В частности, производитель рекомендует снимать чехол и не оставлять устройство на зарядке в машине в жаркий день и под прямыми солнечными лучами.

В первую очередь специалисты компании советуют избегать перегрева аккумулятора. По их словам, высокие или низкие температуры могут привести к тому, что устройство "изменит своё поведение". Идеальная температура для смартфона колеблется от 16 до 22 градусов по Цельсию.

"Зарядка устройства при высоких температурах и даже хранение батареи в жаркой среде могут привести к её необратимому повреждению. При использовании устройства в очень холодных условиях вы можете заметить уменьшение времени автономной работы, но это временное состояние", — объясняют специалисты.

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Apple рекомендует не оставлять смартфон на зарядке в машине в жаркий день и под прямыми солнечными лучами. Также эксперты советуют подолгу не пользоваться навигатором в авто или играми при зарядке в жаркое время года. Отдельно компания рекомендует снимать защитный чехол смартфона при зарядке.

"Зарядка вашего устройства в чехлах определённых типов может привести к выделению избыточного тепла, что может повлиять на ёмкость аккумулятора", — предупреждают эксперты.

Ко всему прочему, в компании посоветовали использовать энергосберегающий режим, который позволит как можно дольше сохранить заряд батареи. Также, чтобы телефон медленнее терял запас аккумулятора или быстрее заряжался, специалисты советуют включить автояркость в настройках телефона.

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Ранее Лайф рассказал, почему ночью нужно отключать на смартфоне мобильный интернет. Если не установлены специальные настройки обновления приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно в ночное время гаджет начнёт подгружать их через мобильный интернет, отметил специалист.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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