Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ
Хотя американская лодка имела объективные преимущества в обнаружении надводного корабля РФ, вероятно, её застали врасплох оперативные действия противолодочных сил, считает источник.
Подлодка типа "Вирджиния" © Wikimedia / U.S. Navy
Подводную лодку ВМС США типа "Вирджиния" удалось обнаружить противолодочным самолётам Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к военно-морской сфере источник.
Координаты подлодки, находящейся в территориальных водах России в районе Курил, были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников", после чего многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы. И, хотя американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, вероятно, её застали врасплох оперативные действия противолодочных сил ТОФ.
Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.
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