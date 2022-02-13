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Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Хотя американская лодка имела объективные преимущества в обнаружении надводного корабля РФ, вероятно, её застали врасплох оперативные действия противолодочных сил, считает источник.

13 февраля, 07:47
<p>Подлодка типа "Вирджиния" © Wikimedia / U.S. Navy</p>

Подлодка типа "Вирджиния" © Wikimedia / U.S. Navy

Подводную лодку ВМС США типа "Вирджиния" удалось обнаружить противолодочным самолётам Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к военно-морской сфере источник.

Координаты подлодки, находящейся в территориальных водах России в районе Курил, были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников", после чего многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы. И, хотя американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, вероятно, её застали врасплох оперативные действия противолодочных сил ТОФ.

Военный эксперт Литовкин предположил, чем российский фрегат спугнул подлодку США

Военный эксперт Литовкин предположил, чем российский фрегат спугнул подлодку США

Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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