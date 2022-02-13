Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Подводную лодку ВМС США типа "Вирджиния" удалось обнаружить противолодочным самолётам Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к военно-морской сфере источник.

Координаты подлодки, находящейся в территориальных водах России в районе Курил, были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников", после чего многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы. И, хотя американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, вероятно, её застали врасплох оперативные действия противолодочных сил ТОФ.