Эксперт Баранец назвал военным психозом возможную воздушную блокаду Украины
По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.
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Сообщения о возможной блокаде воздушного пространства Украины являются лишь нагнетанием со стороны Незалежной. Это правила, которые стране продиктовали США, считает полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"Это информационная война, которую ведёт Украина против России. Они играют по правилам, которые им продиктовали США, — нагнетать! Чтобы все средства СМИ разматывали это и нагнетали. Я считаю, что это одна из карт, которую Украина пытается достать из рукава, и всё это в русле нагнетания маразматического военного психоза", — сказал он Лайфу.
По мнению эксперта, для мировых компаний чрезвычайно невыгодна блокада воздушного пространства, ведь над Украиной летает огромное количество гражданских самолётов. В ином же случае им придётся менять маршруты, эшелоны, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.
"Такое решение никогда не воспринималось бурными аплодисментами, потому что это наносит авиакомпаниям большие неудобства. Самолёт летает на горючем. Это дорого стоит. Закрытие неба над Украиной несёт бардак в устоявшейся системе авиадвижения", — заключил Баранец.
Ранее Лайф сообщал о том, что нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину. Помимо этого авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Незалежной.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предостерёг граждан от паники, "уничтожающей государства". Он отметил, что на дворе не 2014, а 2022 год, и заверил, что усилилась не только украинская армия, но и в целом позиции государства "на международной арене".
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