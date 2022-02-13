НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Эксперт Баранец назвал военным психозом возможную воздушную блокаду Украины

По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.

13 февраля, 07:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сообщения о возможной блокаде воздушного пространства Украины являются лишь нагнетанием со стороны Незалежной. Это правила, которые стране продиктовали США, считает полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Это информационная война, которую ведёт Украина против России. Они играют по правилам, которые им продиктовали США, — нагнетать! Чтобы все средства СМИ разматывали это и нагнетали. Я считаю, что это одна из карт, которую Украина пытается достать из рукава, и всё это в русле нагнетания маразматического военного психоза", — сказал он Лайфу.

По мнению эксперта, для мировых компаний чрезвычайно невыгодна блокада воздушного пространства, ведь над Украиной летает огромное количество гражданских самолётов. В ином же случае им придётся менять маршруты, эшелоны, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.

Госпогранслужба Украины опровергла сообщения о запрете на въезд россиян в страну

Госпогранслужба Украины опровергла сообщения о запрете на въезд россиян в страну

"Такое решение никогда не воспринималось бурными аплодисментами, потому что это наносит авиакомпаниям большие неудобства. Самолёт летает на горючем. Это дорого стоит. Закрытие неба над Украиной несёт бардак в устоявшейся системе авиадвижения", — заключил Баранец.

Ранее Лайф сообщал о том, что нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину. Помимо этого авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Незалежной.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предостерёг граждан от паники, "уничтожающей государства". Он отметил, что на дворе не 2014, а 2022 год, и заверил, что усилилась не только украинская армия, но и в целом позиции государства "на международной арене".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1