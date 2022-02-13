Байден в телефонном разговоре предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предупредил, что в случае вторжения на Украину Россия рискует ослабить свои позиции и встретиться с ответом Соединённых Штатов и их союзников. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Также американский президент уточнил, что если Москва предпримет дальнейшие попытки по "вторжению" в Незалежную, то США вместе с союзниками и партнёрами ответят решительно, "что быстро обернётся тяжёлыми издержками для России". При этом Байден добавил, что Вашингтон по-прежнему готов заниматься дипломатией, однако в равной степени готов и к "другим сценариям".