Байден в телефонном разговоре предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
Президент подчеркнул, что на "агрессию" Москвы США вместе с союзниками и партнёрами ответят решительно, и это "быстро обернётся тяжёлыми издержками для России".
Джо Байден. Фото на обложке © Getty Images / Kent Nishimura / Los Angeles Times
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предупредил, что в случае вторжения на Украину Россия рискует ослабить свои позиции и встретиться с ответом Соединённых Штатов и их союзников. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Вторжение России на Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России", — подчеркнул Байден.
Также американский президент уточнил, что если Москва предпримет дальнейшие попытки по "вторжению" в Незалежную, то США вместе с союзниками и партнёрами ответят решительно, "что быстро обернётся тяжёлыми издержками для России". При этом Байден добавил, что Вашингтон по-прежнему готов заниматься дипломатией, однако в равной степени готов и к "другим сценариям".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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