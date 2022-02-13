Пентагон опроверг сообщения об американской подлодке в российских водах

Пентагон опроверг сообщения Министерства обороны РФ о том, что в российских водах была замечена американская подводная лодка. Согласно версии военных США, субмарина у Курильской гряды не пересекала морские границы России, перемещалась в международных водах.

"Утверждения России о проведении нами операций в её территориальных водах не являются правдивыми", — говорится в сообщении официального представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайла Рейнса.

Он отказался комментировать точное местоположение подводных лодок США. Лишь заверил, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции "безопасным образом в международных водах".

Ранее Лайф писал, что Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".