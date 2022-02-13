Пентагон опроверг сообщения об американской подлодке в российских водах
В ведомстве отказались комментировать местоположение субмарин США, но заверили, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных водах.
Подлодка типа "Вирджиния" © Wikimedia \ U.S. Navy
Пентагон опроверг сообщения Министерства обороны РФ о том, что в российских водах была замечена американская подводная лодка. Согласно версии военных США, субмарина у Курильской гряды не пересекала морские границы России, перемещалась в международных водах.
"Утверждения России о проведении нами операций в её территориальных водах не являются правдивыми", — говорится в сообщении официального представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайла Рейнса.
Он отказался комментировать точное местоположение подводных лодок США. Лишь заверил, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции "безопасным образом в международных водах".
Ранее Лайф писал, что Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".
Напомним, подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды.
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