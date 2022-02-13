Ведущий Fox News Карлсон напомнил Байдену о мощи военных России
Журналист подытожил свою программу тем, что заявления о необходимости защиты европейцев имеют место лишь в качестве предлога для участия Соединённых Штатов в войне.
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Белый дом показывает "безрассудное позёрство" и отсутствие логики в своих действиях, направленных на втягивание США в военный конфликт с Россией из-за Украины. Мощь российских вооружённых сил превышает все вместе взятые армии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы.
"Воевать против России — это не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить, такое противостояние может быстро выйти из-под контроля. А с американской стороны командовать будут те же самые генералы, которые не сумели победить талибов*", — пояснил он.
Карлсон указал, что Россия имеет ядерное оружие, а территория страны защищается вооружёнными силами, чья мощь превышает все вместе взятые армии, с которыми США приходилось сражаться за последние полвека.
"А попутно расскажите нам: раз Россия представляет такую серьёзную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?" — задаётся журналист вопросом.
В результате Карлсон пришёл к выводу, что заявления о необходимости защиты европейцев имеют место лишь в качестве предлога для участия Соединённых Штатов в войне. Поскольку истинные цели американские власти тщательно скрывают от своего населения.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
* Организация "Талибан" запрещена ООН.
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