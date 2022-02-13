Ведущий Fox News Карлсон напомнил Байдену о мощи военных России

Белый дом показывает "безрассудное позёрство" и отсутствие логики в своих действиях, направленных на втягивание США в военный конфликт с Россией из-за Украины. Мощь российских вооружённых сил превышает все вместе взятые армии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы.

"Воевать против России — это не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить, такое противостояние может быстро выйти из-под контроля. А с американской стороны командовать будут те же самые генералы, которые не сумели победить талибов*", — пояснил он.

Карлсон указал, что Россия имеет ядерное оружие, а территория страны защищается вооружёнными силами, чья мощь превышает все вместе взятые армии, с которыми США приходилось сражаться за последние полвека.

"А попутно расскажите нам: раз Россия представляет такую серьёзную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?" — задаётся журналист вопросом.

В результате Карлсон пришёл к выводу, что заявления о необходимости защиты европейцев имеют место лишь в качестве предлога для участия Соединённых Штатов в войне. Поскольку истинные цели американские власти тщательно скрывают от своего населения.