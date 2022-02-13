Ездила в Крым: Участница Евровидения от Украины Alina Pash оказалась в базе "Миротворца"

Украинская рэп-исполнительница Alina Pash, победившая в национальном отборе на музыкальный конкурс Евровидение-2022, оказалась в базе "Миротворца". Об этом свидетельствуют данные сайта.

Указывается, что Алина Ивановна Паш внесена в базу украинского ресурса за посещение Крыма. По данным сайта, это "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Ранее пользователи YouTube обвинили участницу Евровидения от Украины в краже образа у Манижи. А некоторые обратили внимание на схожесть выступления Алины Паш с певицей Джамалой, представлявшей страну на конкурсе в 2016 году. Однако не все комментаторы приняли итоги отбора критически.