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Ездила в Крым: Участница Евровидения от Украины Alina Pash оказалась в базе "Миротворца"

Украинский скандальный сайт счёл поездку победительницы музыкального конкурса в Крым "сознательным нарушением государственной границы" Незалежной.

13 февраля, 08:05

Украинская певица Alina Pash. Фото на обложке © Instagram / alinapash

Украинская рэп-исполнительница Alina Pash, победившая в национальном отборе на музыкальный конкурс Евровидение-2022, оказалась в базе "Миротворца". Об этом свидетельствуют данные сайта.

Указывается, что Алина Ивановна Паш внесена в базу украинского ресурса за посещение Крыма. По данным сайта, это "сознательное нарушение государственной границы Украины".

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Ранее пользователи YouTube обвинили участницу Евровидения от Украины в краже образа у Манижи. А некоторые обратили внимание на схожесть выступления Алины Паш с певицей Джамалой, представлявшей страну на конкурсе в 2016 году. Однако не все комментаторы приняли итоги отбора критически.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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