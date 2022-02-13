Песков заявил об отсутствии у России дефицита возможностей для высказывания своей позиции
Представитель Кремля заметил, что любое выступление в разных форматах президента Владимира Путина сразу вызывает интерес абсолютно всех в мире — и это абсолютно закономерно.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
У России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Москвы от участия в Мюнхенской конференции.
"У России нет дефицита для высказывания своей позиции, и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире", — приводит его слова РИА "Новости".
Представитель Кремля заметил, что такая ситуация продолжается — и она абсолютно закономерна.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.
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