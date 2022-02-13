Песков заявил об отсутствии у России дефицита возможностей для высказывания своей позиции

У России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Москвы от участия в Мюнхенской конференции.

"У России нет дефицита для высказывания своей позиции, и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире", — приводит его слова РИА "Новости".

Представитель Кремля заметил, что такая ситуация продолжается — и она абсолютно закономерна.