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Песков заявил об отсутствии у России дефицита возможностей для высказывания своей позиции

Представитель Кремля заметил, что любое выступление в разных форматах президента Владимира Путина сразу вызывает интерес абсолютно всех в мире — и это абсолютно закономерно.

13 февраля, 08:12

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

У России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Москвы от участия в Мюнхенской конференции.

"У России нет дефицита для высказывания своей позиции, и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире", — приводит его слова РИА "Новости".

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Представитель Кремля заметил, что такая ситуация продолжается — и она абсолютно закономерна.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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