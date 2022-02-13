В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 653 человека с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 12 653 человека, что на 31,9% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За тот же период полностью излечилось от CoViD-19 101 568 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 11 235 859. За всё время в России выявили 14 133 509 случаев коронавируса, из которых 197 949 — за последние 24 часа. Зарегистрировано 706 летальных исходов за сутки, а общее количество смертей пациентов с CoViD-19 выросло до 340 248.