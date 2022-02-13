В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 653 человека с ковидом
За этот же период полностью излечилось от болезни 101 568 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 11 235 859.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 12 653 человека, что на 31,9% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
За тот же период полностью излечилось от CoViD-19 101 568 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 11 235 859. За всё время в России выявили 14 133 509 случаев коронавируса, из которых 197 949 — за последние 24 часа. Зарегистрировано 706 летальных исходов за сутки, а общее количество смертей пациентов с CoViD-19 выросло до 340 248.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ открыл медцентр для лечения детей с коронавирусом. Учреждение имеет 330 коек, в том числе 30 реанимационных, а также восемь операционных для оказания экстренной хирургической помощи, пояснили в министерстве.
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