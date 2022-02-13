Австрия выступает за запуск "Северного потока – 2", если Россия не "нападёт" на Украину

"Северный поток – 2" следует запустить, если Россия не "нападёт" на Украину, такого мнения придерживается Вена. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбек, являющейся вторым после Германии основным инвестором в этот проект.

"Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока – 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы, как государство, очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV", — сказала она в эфире телеканала ORF2.

Иностранные государства должны соблюдать международное верховенство закона, "нужна безопасность инвестиций OMV". В этой связи если не будет вторжения, тогда, по мнению Вены, "Северный поток – 2" должен быть принят в эксплуатацию, указала Шрамбёк.