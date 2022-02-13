Австрия выступает за запуск "Северного потока – 2", если Россия не "нападёт" на Украину
Это несмотря на то что отдельные государства хотят, чтобы Вена отказалась от участия в проекта газопровода, поскольку государство много инвестировало в него через свою нефтегазовую компанию.
Фото на обложке. Фото © Nord Stream 2
"Северный поток – 2" следует запустить, если Россия не "нападёт" на Украину, такого мнения придерживается Вена. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбек, являющейся вторым после Германии основным инвестором в этот проект.
"Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока – 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы, как государство, очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV", — сказала она в эфире телеканала ORF2.
Иностранные государства должны соблюдать международное верховенство закона, "нужна безопасность инвестиций OMV". В этой связи если не будет вторжения, тогда, по мнению Вены, "Северный поток – 2" должен быть принят в эксплуатацию, указала Шрамбёк.
Ранее профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в своей статье для The National Interest заявил, что США раздули ситуацию вокруг Украины для остановки "Северного потока – 2". По его мнению, американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта. Они всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
Комментариев: 0